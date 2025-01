Spazionapoli.it - Non solo Garnacho: che intreccio di mercato tra Napoli e Manchester United!

Continua la querelle tra: l’ora va oltre l’operazione AlejandroIldi Antonio Conte è inarrestabile, con 7 vittorie consecutive che lo confermano come principale rivale dell’Inter per lo scudetto. Successi prestigiosi, come le rimonte contro Atalanta e Juventus, sono stati ottenuti nonostante l’assenza di due pilastri: Buongiorno, fuori da due mesi e ben sostituito da Juan Jesus, e Kvaratskhelia, trasferitosi a Parigi.Conte, pur soddisfatto del rendimento delle seconde linee, ha chiesto rinforzi. Il principale obiettivo per sostituire Kvara è Alejandro, per il quale ilnon sembra intenzionato ad abbassare le pretese: i Red Devils sembrano una vera spina nel fianco di Manna vista l’ingerenza su un altro obiettivo.