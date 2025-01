Anteprima24.it - Non solo Campania: caso Almasri, la premier Meloni indagata per favoreggiamento e peculato

Tempo di lettura: 5 minutiPER‘L’AVVISO DI GARANZIA ANCHE A NORDIO, PIANTEDOSI E MANTOVANO’Ladalla Procura di Roma persul, il comandante libico accusato di crimini contro l’umanità dalla Corte dell’Aja arrestato e poi rilasciato e riaccompagnato a Tripoli su un volo di Stato. ‘Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire. Vado avanti senza paura’, dice la presidente del Consiglio in un video diffuso sui social per dare la notizia. Iscritti anche i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano. L’iniziativa della Procura nasce da un esposto dell’avvocato Li Gotti, già parte civile nel processo per Piazza Fontana e legale della famigliaCalabresi, sottosegretario del governo Prodi, poi con Italia dei valori.