Nominata consigliere speciale di von der Leyen | Belloni dopo le dimissioni tutto torna

Elisabetta, già direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), è statadella presidente della Commissione europea, Ursula von der. L'incarico arrivacheaveva comunicato, lo scorso 6 gennaio, ledalla guida dell'intelligence italiana. Le, ufficializzate il 15 gennaio, erano state annunciate in anticipo a Giorgia Meloni e Alfredo Mantovano nel corso di una riunione a Palazzo Chigi avvenuta il 23 dicembre. La nomina di, ventilata sin dalle sue, è ora ufficiale. L'ambasciatrice romana del 1958 è stata designata "Chief Diplomatic Adviser" di von der, una figura chiave che opererà nel servizio di consulenza della Commissione europea denominato Idea ("Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action").