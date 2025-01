Ilnapolista.it - Noa Lang, offerta verbale del Napoli al Psv da 25 milioni (De Telegraaf)

Leggi su Ilnapolista.it

“Ilha fatto sapere verbalmente di voler fare un’di oltre 25di euro per Noae l’attaccante favorevole (gioca principalmente da ala e trequartista, ndr) a giocare in Serie A, riferiscono fonti del club“. Lo scrive il Deche poi continua:“Il Psv per ora tiene duro, ma sia ilche” sperano nella buona riuscita dell’affare.Noail nuovo obiettivo del, ma il Psv fa muroè alla sua seconda stagione ad Eindhoven ed è stato acquistato dal Club Brugge a metà del 2023 per circa 15di euro bonus compresi, rendendolo, insieme a Hirving Lozano, l’acquisto più costoso di sempre nella storia del club di Eindhoven. L’attaccante ha saltato gran parte della scorsa stagione a causa di infortuni al tendine del ginocchio. Fin qui ha segnato quattro gol in Eredivisie e uno in Champions League.