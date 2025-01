Ilgiorno.it - Niguarda, un nuova casa da mille metri quadrati per le famiglie dei bambini in cura

Milano, 29 gennaio 2025 – Oggi, mercoledì 29 gennaio, è stata posata la prima pietra ed è stato inaugurato il cantiere della futuradella Fondazione "Ronald McDonald Italia" da 1.000presso l'Ospedaledi Milano. I nuovi locali forniranno un supporto logistico e morale alleche vivono la drammatica esperienza dell'ospedalizzazione dei figli. "Momenti come questi sono fondamentali per costruire una rete di solidarietà utile alle future generazioni. Di recente ho avuto modo di conoscere da vicino l'operato della Fondazione "Ronald McDonald", che da tempo eroga prestazioni di volontariato fondamentali per supplire alle carenze del servizio pubblico – ha detto Paola Pizzighini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, presente all’evento -. La scorsa settimana abbiamo analizzato il fenomeno della migrazione sanitaria in un convegno specifico, con tanti relatori competenti in materia.