NBA, i risultati della notte (29 Gennaio). Philadelphia supera i Lakers, vittorie di Houston e Golden State

Sono quattro le partiteNBA. Terza vittoria consecutiva dei76ers, che provano a rilanciare una loro candidatura almeno per un posto nel Play-In. Senza ancora Joel Embiid da tempo e con l’aggiunta dell’assenza di Paul George, ci pensa Tyrese Maxey a trascinare Phila alla netta vittoria contro i Los Angelesper 118-104. La stella dei Sixers mette a referto 43 punti, venendo supportato da un ottimo Kelly Oubre Jr. da 20 punti e 8 rimbalzi. Iperdono Anthony Davis dopo il primo quarto per un problema addominale e non basta un LeBron James da 31 punti, 9 assist e 8 rimbalzi.Atlanta ehanno recuperato la partita spostata per la tormenta di neve e ghiaccio che aveva colpito la cittàGeorgia. I Rockets piazzano il colpo in trasferta, vincendo contro gli Hawks per 100-96, ottenendo così la quarta vittoria consecutiva, che va a consolidare il secondo posto nella Western Conference.