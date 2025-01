Nasce la Federazione Confindustria Macchine presidente Riccardo Cavanna

Leggi su Ildenaro.it

Si è svolta il 28 gennaio, presso l’NH Milan Congress Centre di Milanofiori la prima assemblea dei soci di. Il nuovo soggetto diper l’iniziativa di quattro soci fondatori, ovvero i presidenti di quattro importanti associazionili di produttori di beni strumentali: Paolo Lamberti,di Acimac (Associazione Costruttori Italiani die Attrezzature per la Ceramica), Enrico Aureli,di Acimall (Associazione Costruttori Italianiper la Lavorazione del Legno), Massimo Margaglione,di Amaplast (Associazione Nazionale Costruttori die Stampi per Materie Plastiche e Gomma) edi Ucima (Unione dei Costruttori Italiani diAutomatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio).