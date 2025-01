Iltempo.it - “Mutilazioni chimiche e chirurgiche”. Trump mette un freno al cambio di sesso

Gli Stati Uniti non «finanzieranno, sponsorizzeranno, promuoveranno, assisteranno o sosterranno» i minori di 19 anni che intendono cambiare. È quanto si legge nell'ordine esecutivo firmato dal presidente degli Stati Uniti Donaldcon cui viene ridotta l'assistenza medica per i minori che intendono avviare una transizione da una un altro. Nel documento, intitolato ‘Proteggere i bambini dalle', sono contenute limitazioni all'accesso a cure mediche per l'affermazione di genere, come i bloccanti della pubertà, terapie ormonali e la chirurgia per i minori di 19 anni. Insomma, spiega l'Nbc, l'ordinanza vieta i finanziamenti federali per questo tipo di assistenza ai minori, limita le sovvenzioni per la ricerca e l'istruzione alle scuole di medicina e agli ospedali.