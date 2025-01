Ilrestodelcarlino.it - "Musiche per il cinema", annullato il concerto di Andrea Morricone

E’ statoildiper il’, in programma sabato sera al Teatro delle Muse di Ancona. L’agenzia promotrice, la Alhena Entertainment, comunica infatti che l’evento ‘non si potrà tenere a causa di motivazioni non imputabili all’artista, all’organizzazione e al teatro’. Per ottenere il rimborso coloro che hanno acquistato il biglietto dovranno rivolgersi al circuito di prevendita online in cui si è stato effettuato l’acquisto o presso il punto di prevendita, a partire da oggi ed entro e non oltre il prossimo 2 marzo. Infoline 0859433361 e 3662783418.