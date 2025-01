Oasport.it - Musetti punta alla tripletta in Coppa Davis: “Saremo ancor più agguerriti in casa e da favoriti”

Lorenzoè reduce dmiglior stagione della carriera, in un 2024 che gli ha regalato diverse soddisfazioni tra cui il bronzo olimpico a Parigi e la semifinale di Wimbledon oltre al secondo trionfo consecutivo ina Malaga. Il toscano è stato dunque invitato al Quirinale, insieme ad altri protagonisti dellae della BJK Cup, per la cerimonia odierna in cui sono stati celebrati i tanti successi del tennis italiano ottenuti l’anno scorso.“Il Presidente ci ha fatto notare quei tre gradini della, dicendo ironicamente di riprovarci. Noi speriamo che, giocando quest’anno le fasi finali a Bologna inda, possa essere il momento giusto per renderea più orgoglioso il presidente. Sono consapevole del fatto che tutti i ragazzi, anche quelli che oggi non sono presenti qua, danno il 110% per questa maglia, quindipiùper riconquistare questa meravigliosa“, le parole del carrarino al termine della cerimonia.