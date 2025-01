Ilrestodelcarlino.it - Museo di Benedetta, via alle visite. Partono anche gli incontri a tema

Il Centro di Spiritualità ‘Bianchi Porro’, inaugurato il 23 gennaio scorso a Dovadola dal cardinale Claudio Semeraro, prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi, "nei giorni scorsi è già stato visitato da diverse persone provenienti dalla Romagna e da fuori". E’ il racconto delle suore dell’Immacolata, che abitano nella canonica di Dovadola, di fianco alla chiesa della Badia, dove si trovala sua tomba. Ad ingresso libero, il nuovo Centro è gestito dalla Fondazione ‘Bianchi Porro’ (info: segreteria cell. 351.3312215, info@beata.org e www.beata.org) sia per le(per ora su prenotazione), sia per le attività. Ma in attesa che sia definito l’orario delle, si può suonare il campanello delle suore che guidano leoppure telefonare (0543.