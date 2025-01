Juventusnews24.com - Moviola Juve Benfica: gli episodi dubbi del match di Champions League

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: tutti glidiscussi e spinosi della sfida valevole per l’ottava giornata di2024/25Lasfida ilnelvalido per l’ottava giornata di2024/25. Sarà il rumeno István Kovács a dirigere l’incontro, coadiuvato dai suoi due assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi. Il quarto uomo sarà Hora?iu Fe?nic, mentre al VAR e all’AVAR ci saranno rispettivamente Pol van Boekel e Angelos Evangelou. Qui l’analisi di tutti glidadella partita.LIVE1? Fischio d’inizio – È cominciata.17? Gol Pavlidis –sorpresa centralmente, sono regolari le posizioni di partenza di Bah, autore dell’assist, e Pavlidis. Ilè in vantaggio.30? Mezz’ora di gioco allo Stadium:in vantaggio senza particolariancora da segnalare.