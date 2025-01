News.robadadonne.it - Morto Fiore De Rienzo, inviato di Chi l’ha visto? e padre di Libero, scomparso nel 2021

È sDe, storico invito del programma di Rai 3 Chi?, edell’attoreDe, tragicamentenell’estate dela soli 44 anni.A dare per primo l’annuncio il fratello, Gigi De, in un post pubblicato su Facebook.“Purtroppo oggi è mancato nostro fratelloDe” si legge nel post, che annuncia l’apertura della camera ardente all’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli di Roma e i funerali, a Paternopoli giovedì 30 gennaio alle 15 ,presso il santuario di Maria Santissima della Consolazione.La notizia è stata ovviamente ripresa dalla redazione della trasmissione dove il 65enne lavorava da vent’anni come. Tra le sue inchieste più note quella su Emanuela Orlandi, di cui nel 2008 aveva intervistato la madre.Desarà sepolto nel piccolo centro dell’Irpinia, nella Valle del Calore, di cui è originaria la famiglia e dove è stato sepolto ancheDe