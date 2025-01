Game-experience.it - MLB The Show 25, Sony annuncia il nuovo capitolo con data di uscita, niente Game Pass

Leggi su Game-experience.it

hato ufficialmente MLB The25, ildella celebre serie di baseball sviluppata da San Diego Studio. Il gioco uscirà il 18 marzo 2025 su PlayStation 5, Xbox Series XS e Nintendo Switch, segnando l’abbandono del supporto per PS4 e Xbox One.Inoltre è importante precisare che per la prima volta dal debutto della serie su Microsoft nel 2021, il titolo non sarà incluso su Xboxal lancio (come avvenuto con i precedenti titoli), una decisione che sembra riflettere un cambio di strategia da parte di MLB, licenziataria del marchio.La copertina di quest’anno celebra il 20º anniversario della serie e sarà condivisa da tre giovani stelle della Major League Baseball: Paul Skenes, il lanciatore dei Pittsburgh Pirates noto per il suo impressionante debutto, Elly De La Cruz, il dinamico interbase dei Cincinnati Reds, e Gunnar Henderson, il promettente talento dei Baltimore Orioles.