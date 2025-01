Mistermovie.it - Mister Movie | Quentin Tarantino rallenta, per ora nessun ultimo film

Il celebre registaha da tempo dichiarato che si ritirerà dopo il suo decimo, ma sembra che quel momento non sia così vicino. Durante il SundanceFestival, il cineasta ha rivelato di non avere fretta di tornare sul set, preferendo dedicarsi alla famiglia e ai suoi figli, ancora troppo piccoli per comprendere il lavoro del padre.in pausa: l’della carriera può aspettareclass="wp-block-heading">Padre di Leo, 4 anni, e di una bambina di 2, avuti con la moglie Daniella Pick,ha spiegato che vuole attendere che i suoi figli crescano abbastanza per poter vivere con lui l’esperienza di un set cinematografico. “Non voglio girare unfinché mio figlio non avrà almeno sei anni. Voglio che sia un ricordo per lui”, ha dichiarato.