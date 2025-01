Mistermovie.it - Mister Movie | Le Novità di Febbraio 2025 su Prime Video: I Contenuti in Arrivo e in Scadenza

Leggi su Mistermovie.it

si preannuncia un mese ricco diper gli abbonati, con una serie di nuove stagioni, film esclusivi e classici da non perdere.Lein Streaming disuEcco tutte le principali uscite e i titoli inda segnare nel calendario.LOL: Talent Show – Chi Fa Ridere È Dentro (Stagione 2)class="wp-block-heading">Data di uscita: 27Il comedy show italiano LOL torna con la sua seconda stagione, portando sul palco comici, artisti e personaggi di ogni tipo che tenteranno di far ridere la giuria per guadagnarsi un posto nella quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori. Confermatissimi i giurati Elio, Katia Follesa e Lillo Petrolo, affiancati da Mago Forest. Inoltre, ci saranno guest star come Edoardo Ferrario, Valeria Graci, Lucia Ocone e Andrea Pisani, pronti a entrare nel gioco e cambiare le sorti dei concorrenti.