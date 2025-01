Mistermovie.it - Mister Movie | La lotta di Steven Spielberg per impedire il sequel di E.T. l’extra-terrestre

Leggi su Mistermovie.it

, uno dei registi più influenti della storia del cinema, ha recentemente parlato della suaperla realizzazione di undi “E.T.”. Durante un evento speciale del TCM Classic Film Festival: New York Pop-Up x 92NY, il regista ha spiegato come ha ottenuto il pieno controllo sulla sua opera, evitando che lo studio potesse sfruttare il successo del film con un seguito non autorizzato.La difficile battaglia per i diritti di “E.T.”class="wp-block-heading">ha raccontato che, prima del successo di E.T., non aveva il diritto di bloccare eventualio remake delle sue opere. Tuttavia, dopo il trionfo del film, è riuscito a ottenere una clausola speciale che gli garantiva il pieno controllo su eventuali continuazioni.“Quella è stata una vittoria davvero duramente combattuta, perché non avevo alcun diritto.