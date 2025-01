Mistermovie.it - Mister Movie | In Avengers: Doomsday ci sarà anche Ghost Rider, ultimi rumor

Il Marvel Cinematic Universe continua a espandersi e, secondo recenti indiscrezioni, potrebbe presto accogliere uno dei personaggi più amati dai fan:. Il vigilante fiammeggiante, già apparso in passato in produzioni al di fuori dell’MCU, potrebbe fare il suo debutto ufficiale nel prossimo, previsto per il 2026.nell’MCU: un’introduzione imminente?class="wp-block-heading">Il personaggio diè stato protagonista di due film indipendenti prodotti da Marvel Entertainment con la Columbia Pictures, nei quali Nicolas Cage ha interpretato Johnny Blaze. Inoltre, il personaggio è comparso nella serie Agents of SHIELD, dove Gabriel Luna ha dato vita a Robbie Reyes, una versione alternativa dello Spirito della Vendetta.Ora, con l’MCU che si prepara a introdurre personaggi iconici come i Fantastici Quattro e gli X-Men, sembra chepotrebbe unirsi alla saga in modo ufficiale.