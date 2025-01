Mistermovie.it - Mister Movie | Brandon Sklenar protagonista di The Rescue, nuovo neo-western in arrivo

Dopo il successo della serie "1923", il talento di continua a consolidarsi nel genere. L'attore, noto per il ruolo di Spencer Dutton, è pronto a tornare in un'ambientazione simile con il film "The", un moderno neo- diretto da Potsy Ponciroli, già regista di "Old Henry". di "The" Secondo quanto riportato da Deadline, interpreterà un cowboy da rodeo le cui abilità verranno messe alla prova al di fuori dell'arena. Anche se i dettagli della trama sono ancora avvolti nel o, il progetto si preannuncia come una storia intensa e coinvolgente, in linea con il recente ritorno di fiamma per il genere. Un cast e una produzione di alto livello Il film è prodotto da Skydance, con un team di primo livello guidato da David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger, mentre Aimee Rivera supervisionerà il progetto per lo studio.