Lapresse.it - Milano, trattori sotto al Pirellone: un agricoltore spiega la protesta

Ha raggiunto Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, la colonna deiinche questa mattina ha raggiunto. Decine di mezzi si sono ora fermati in presidio in piazza Duca D’Aosta, davanti alla stazione Centrale, prima di essere ricevuti in Regione. “Torniamo in piazza perché l’anno scorso abbiamo chiesto determinati punti e non ne è arrivato neanche uno. In più abbiamo avuto uno stato di calamità naturale dovuta a una piovosità esagerata e non abbiamo i raccolti nelle aziende per poter mantenere gli animali. Le istituzioni e la politica non si rendono conto di queste problematiche per noi importantissime, perché arriveremo ad aprile e a maggio senza prodotti e saremo costretti a macellare gli animali” hatoall’di Lodi Filippo Goglio, presidente di Riscatto Agricolo Lombardia.