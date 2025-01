Dailymilan.it - Milan – Doppia Curva, Emis Killa indagato: niente San Siro ma sarà a Sanremo

L’inchiestagli ultras die Inter vede aggiungersiagli indagati, no potrà accedere a Sanma.Ildi Sergio Conceiçao si prepara alla super sfida cittadina contro l’Inter, rossoneri in corsa per il quarto posto e nerazzurri in lotta per lo scudetto. L’allenatore del Napoli Antonio Conte guarderà la gara da diretto interessato, ma a prescindere dai rispettivi obiettivi stagionali il Diavolo deve dare un senso al suo campionato.Oltre alle questioni di campo tengono banco anche le vicende legate all’inchiesta, oltre ai soggetti già arrestati arrivano notizie di altri protagonisti (principali o marginali che siano) nel registro degli indagati. Il Corriere della Sera titola “Inchiesta ultrà,stadio (ma canterà a)”, questo per il Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) di 3 anni ricevuto dal rapperese.