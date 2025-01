Sport.quotidiano.net - Milan a Zagabria, un colpo da 75 milioni

Leggi su Sport.quotidiano.net

Per la società deve essere l’allenatore della svolta. Per i numeri è l’uomo delle rimonte: quattro su sette partite. Per ’Renzaccio’ Ulivieri, tecnico del portoghese ai tempi degli scarpini ai piedi a Parma, era "un gatto nero attaccato ai .", Cannavaro (suo compagno, anche all’Inter) dixit. Ma per questa sera, Sergio Conceição si accontenterà (eccome) di espugnare il Maksimir, fortino della Dinamo: in ballo, c’è la qualificazione certa agli ottavi di Champions League, senza passare dalla trappola playoff. Sul tavolo, piatto ricco: anche i circa 75di euro garantiti da vittoria, sesto posto minimo e qualificazione. Insomma, il derby di domenica (ore 18), può attendere. "Il calcio è come una scala, bisogna fare gradino dopo gradino", filosofeggia l’ex Porto. Che non dribbla l’inevitabile capitolo ’far west’ con Calabria: "Se ha dato la scossa? Non serve.