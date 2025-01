Sololaroma.it - Midtjylland-Fenerbahce, il pronostico: pari noioso, UNDER da piazzare

Ultima giornata della fase a gironi di Europa League esi affrontano in una sfida senza appello. I danesi, padroni del proprio destino dopo la vittoria contro il Ludogorets, possono qualificarsi anche con un pareggio. Situazione più complicata per ildi José Mourinho, che deve necessariamente vincere per essere certo di restare in corsa.: il pareggio basterebbe per la qualificazioneLa squadra di Thomasberg è tornata in corsa grazie al successo sul Ludogorets e ora ha una situazione favorevole. Un pareggio sarebbe sufficiente per centrare il passaggio del turno, ma i danesi vorranno chiudere la fase a gironi con una vittoria davanti ai propri tifosi. Il club è anche impegnato in un acceso duello con il Copenhagen in campionato, ma la priorità è chiudere al meglio il cammino europeo.