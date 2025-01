Sport.quotidiano.net - Mercato Roma, quattro potenziali cessioni e due acquisti: tutti i nomi

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 29 gennaio 2025 – Ilentra nelle sue ultime giornate e ogni ora nasconde dietro l'angolo novità, trattative e colpi di scena. Laha già inizialmente battuto colpi sia in entrata che in uscita e adesso potrebbe chiudere la sessione con i fuochi d'artificio. I giallorossi sono molto attivi in queste ore e, dopo aver accolto Gollini e Rensch, oltre ad aver salutato Ryan, potrebbe vedere un cambiamento significativo nella sua rosa. Secondo le voci, ci sono infattida parte dei giallorossi, con tre ingaggi a compensare queste partenze. Il primo nome tra i partenti è Nicola Zalewski. L'esterno italo-polacco è in scadenza di contratto a giugno, e i giallorossi mirano a sfruttare ecocamente un giocatore del settore giovanile recentemente affermatosi all'Olimpico.