Quotidiano.net - Meloni indagata: “Vado avanti”. La premier riunisce la maggioranza. “Impegnati a difendere l’Italia”

Roma, 29 gennaio 2025 – Dal consiglio di guerra a Palazzo Chigi, al secolo vertice di, esce fuori solo un nome: quello di Giulia Bongiorno. Sarà lei a, semmai fosse necessario, tutti e quattro gli indagati di lusso per il caso Almasri. È una scelta perfetta da più punti di vista: la senatrice è una ’principessa’ del foro con numerose vittorie alle spalle, ha già smontato una volta le accuse del procuratore Francesco Lo Voi nel processo Open Arms contro Salvini. Ed è un’esponente della Lega mentre tre degli indagati (, Mantovano, Nordio) sono di FdI e l’ultimo, Piantedosi, almeno formalmente è indipendente. Il nome di Giulia Bongiorno, come non manca di segnalare Palazzo Chigi, serve pure a chiarire che il governo è compatto e stavolta di incrinature davvero non ce ne sono.