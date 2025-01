Quotidiano.net - Meloni indagata per il caso Almasri, chi è Luigi Li Gotti: l’esposto dell’ex senatore e la denuncia sui social

Roma, 29 gennaio 2025 – Non si dica almeno che non avesse avvertito.sulche ieri ha generato l’iscrizione nel registro degli indagati della premier, di due ministri e di un sottosegretario era stato depositato dall’avvocatoLilo scorso 23 gennaio in duplice copia: una presso la Procura della Repubblica di Roma, l’altra presso la sua bacheca di Facebook. In silenzio al centro della piazza, come si dice dalle sue parti, per intendere un segreto di pulcinella. Calabrese di montagna, trasferitosi con la famiglia a Roma negli anni ’70, Lid’altronde è uomo di mondo. Politicamente, fin da giovanissimo ha militato nel Movimentoe, a lungo consigliere comunale a Crotone. Ma è nell’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro che fa il salto di qualità: sottosegretario alla Giustizia nel Prodi II poi