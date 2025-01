Thesocialpost.it - Meloni indagata, l’accusa gravissima di Roberto Saviano: “È alleata ai cartelli criminali libici”

Ancheinterviene nella vicenda dell’iscrizione nel registro degli indagati di Giorgie di diversi ministri per il caso Almasri. E lo fa con la sua inconfondibile vis polemica, accusando addirittura la premier di essere “ai”.Leggi anche:, l’affondo di Augias contro la premier: “Fa la vittima ma ha paura”Le accuse gravissime dialla“Giorgiaè sotto estorsione. – attaccain un video pubblicato sui suoi canali social – È sotto estorsione perché sa benissimo di essereai. E Giorgiaquindi risponde all’avviso di garanzia aggredendo il procuratore. Per notare come sia un messaggio di intimidazione mascherato come un’informazione che sta dando al Paese, bisogna smontare pezzo a pezzo il suo discorso.