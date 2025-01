Secoloditalia.it - Meloni indagata, Ghisleri gela i bollenti spiriti della sinistra su La7: “Ora sarà più difficile” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

La fiducia in Giorgiacresce di 2 punti passando al 47%. I partiti di maggioranza passano al 49%, in crescita costante dalle politiche (44%) e dalle Europee di giugno (47%). Fratelli d’Italia con il 30% è oggi primo partito in Italia, con un vantaggio di 6 punti sul Partito Democratico, posizionato al 24%. È la fotografia sul peso dei partiti scattata dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Che dire? Tanti saluti alle opposizioni, quella politica e quella giudiziaria. L’avviso di garanzia, gli attacchi, le fake news, gli insulti: tutto sempre inutile. Inutili come le sceneggiate di queste ultime 24 ore alla Camera e al Senato con la bagarree il suo sciocchezzaio a corredo. Urla, strepiti, niente più. Il 47 per cento dei sondati sta con