Ilfattoquotidiano.it - Meloni indagata, Bersani contro Zurlo: “Qua non siamo mica il parco buoi che devono bersi tutto. Smettetela di falsificare la realtà”. Su La7

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durissimo sa Otto e mezzo (La7) tra Pier Luigie l’inviato del Giornale, Stefano, sul fascicolo aperto dalla procura di Roma nei confronti di Giorgia, che attribuisce la vicenda a “uno stra poteri”, dissente dal precedente intervento di: “La storia dell'”atto dovuto” ormai la conosciamo da 30 anni.sempre con questi atti dovuti, ma è chiaro che il magistrato ha fatto prima una valutazione preliminare, stabilendo se la denuncia sta o meno in piedi”.“No”, ripetono all’unisonoe la giornalista del Sole 24 Ore Lina Palmerini.L’ex leader del Pd sottolinea: “Sono stato ministro, l’ho vissuta anche io quella cosa lì e conosco come funziona la pratica quando va al Tribunale dei ministri. Una procura non può né indagare, né guardare la denuncia, né decidere, ma deve mandarla al Tribunale dei ministri e informare gli aventi causa“.