Megan Fox vorrebbe "escludere Machine Gun Kelly" dalla vita del figlio che sta per nascere

Dopo il dolore per la perdita delche aspettavano, nel 2023,Fox eGunhanno annunciato con gioia la gravidanza di lei lo scorso novembre. News "Niente è mai davvero perduto".Fox è incinta, dopo l'aborto spontaneo L'attrice e il compagno, il rapperGun, aspettano il primodopo il dolore per la perdita della prima gravidanza, un anno fa. Purtroppo, però, le cose tra l’attrice di Transformers e Colson Baker – questo il vero nome del rapper – non sono andate bene: lei avrebbe scoperto un tradimento da parte di lui proprio durante la gravidanza, motivo per cui la coppia ha interrotto la relazione che andava avanti dal 2022, dopo il divorzio di lei da Brian Austin Green, appena due settimane dopo aver dato l’annuncio dell’attesa.