Mediobanca boccia l’OPS di Monte Paschi | Mossa ostile Distrugge valore

Il Consiglio di Amministrazione direspinge l’offerta da 13,3 miliardi lanciata dadi Siena, giudicandola “priva di razionale industriale e finanziario”.Perché “no” alIl Consiglio di amministrazione diha fatto sapere che l’offerta di Bancadeidi Siena (MPS) “non è stata concordata ed è da ritenersie contraria agli interessi di”. Fermo restando chesi esprimerà sull’offerta con le tempistiche, gli strumenti e secondo le modalità previste dalla legge, sulla base dell’analisi del comunicato ritiene l’offerta “priva di razionale industriale e finanziario, e dunque distruttiva diper”.Deal senza razionale industrialeL’operazione inoltre per la banca di Piazzetta Cuccia “manca di razionale industriale in quanto comporta: un forte indebolimento del modello di business difocalizzato sui segmenti di attività specializzate e redditizie quali il Wealth Management e l’Investment Banking; analogamente, perdite di ricavi e clienti interesserebbero il Wealth Management e l’Investment Banking, posti a base del piano di sviluppo del gruppo, anche per l’incertezza che graverebbe sulla capacità della eventuale entità combinata di trattenere i principali clienti; la perdita di clientela sarà ragionevolmente accompagnata dalla perdita delle migliori risorse umane del Gruppo; assenza di apprezzabili sinergie di costo non avendo i due Gruppi sovrapposizioni di reti distributive”.