Maxi offerta del Napoli per l'ex obiettivo Milan: apertura al trasferimento

Ultimissime Calcio– Colpo di scena sul nuovodel club azzurro, alla ricerca del sostituto di Kvaratskhelia: presentata un’, ecco la risposta del clubGiovanni Manna a lavoro per trovare il sostituto di Kvaratskhelia, dall’Olanda arriva una clamorosa indiscrezione: le ultimissime notizie sul calcio.Non si sblocca l’affare Garnacho e la società partenopea affonda il colpo per un vecchiodel, che qualche anno fa sembrava in procinto di raggiungere la Serie A. Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf, ilavrebbe già parlato con il PSV per l’acquisto del cartellino di Noa Lang. L’esterno d’attacco olandese, classe 1999, avrebbe chiesto al club di valutare l’da oltre 25 milioni di euro.Il PSV, però, sarebbe restio alla cessione del giocatore in questi ultimi giorni di mercato.