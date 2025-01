Dayitalianews.com - Maturità 2025, scelte le materie d’esame per la seconda prova

Sono state comunicate ledelladell’esame didal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La primascritta è quella di italiano, che sarà uguale per tutti gli indirizzi, mentre lascritta è finalizzata a valutare la conoscenza delle principalidel proprio corso e varia adelle scuole. La terza, infine, consiste nel colloqui orale.Ledellanei liceiLecomescritta nei licei per l’esame disono:latino per il liceo classico;matematica per il liceo scientifico;lingua e cultura straniera 1 per il liceo linguistico;scienze umane per il liceo delle scienze umane (diritto ed economia politica all’opzione Economico-sociale);discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il liceo artistico;teoria, analisi e composizione per il liceo musicale;tecniche della danza per il liceo coreutico.