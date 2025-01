Agi.it - Maturità 2025: latino al Classico e matematica allo Scientifico

AGI -al. Sono queste le materie scelte per la seconda prova scritta della, secondo quanto prevede il decreto firmato dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Tra le altre discipline ci sono: Lingua e cultura straniera 1 al Liceo linguistico; Lingua inglese per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo 'Turismo'; Geopedologia, Economia ed Estimo per l'indirizzo 'Costruzioni, Ambiente e Territorio'. E' prevista una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio (sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia). Per conoscere tutte le discipline oggetto della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni e' disponibile un apposito motore di ricerca.