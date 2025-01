Iltempo.it - Mattarella: "Complimenti a Sinner, straordinaria Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2025 "Le Olimpiadi sono state un grande appuntamento per noi. La medaglia d'oro nel doppio femminile di Sara Errani e Jasmine Paolini è stata un gran successo, così come la medaglia di bronzo di Lorenzo Musetti: è stato un altro capitolo di grandi risultati. Naturalmente è iniziato bene questo nuovo anno con la vittoria dinei campionati australiani, per il secondo anno consecutivo – gli esprimiamo i- e con la finale del doppio, ancora una volta, di Vavassori e Bolelli. La prossima volta, certamente, sarà quella che aggiungerà un altro risultato, perché già le finali raggiunte più volte sono un grande risultato. E, quindi, quest'anno è stato accompagnato da una cadenza continua dei successi. E il nostro sport, quest'anno, in tutte le sue articolazioni ha avuto grandi risultati.