Inter-news.it - Marotta: «Inter cerca calciatori che si inseriscano senza autorità. Frattesi resta»

Giuseppeha parlato prima del fischio d’inizio di-Monaco, match che si disputerà allo Stadio San Siro alle ore 21. Oltre alle sue sensazioni sul match, il Presidente nerazzurro ha anche commentato le voci relative al mercato in uscita ed entrata.LE DICHIARAZIONI – Giuseppesi è così pronunciato a Sky Sport nel pre-partita di-Monaco: «La partita è stata preparata per ottenere il massimo dal punto di vista sportivo, siamo praticamente davanti allo striscione d’arrivo e dobbiamo mantenere questa posizione. Poi chiaramente l’aspetto economico non è da sottovalutare, ma non è prioritario. Le nostre valutazioni sono su queiche non hanno trovato il giusto spazio, per cui vogliamo dargli la giusta collocazione. In entrata, cerchiamo un profilo giovane, ma che possa inserirsiperché abbiamo un’ossatura di squadra che consente di stare tranquilli.