Marco Cappato | Io da chierichetto a senza Dio E da ragazzino avevo un’acne fortissima

Leggi su Open.online

è il protagonista di «Da», lo spettacolo che ripercorre la sua vita politica e il suo impegno, a partire dalla conoscenza diPannella. Dice che sul palco «mi sono commosso profondamente, soprattutto quando parlavo del giorno in cui mi hanno assolto nel processo per il caso di Dj Fabo. Quello stesso giorno morì mia madre e non feci in tempo a dirle dell’assoluzione», dice in un’intervista al Corriere della Sera a firma di Giusi Fasano.La famiglia Racconta di aver avuto «una famiglia che mi ha fatto respirare la sensibilità per i diritti. Papà era segretario del partito Repubblicano a Monza, mamma era iscritta al partito Radicale.uno zio socialista. Io ero più sul filone anarchico. Non le dico da ragazzo i dibattiti interminabili a tavola a Natale, a Pasqua.