Maltempo vento e temporali flagellano il centro-nord

Prosegue l’ondata diche in queste ore sta colpendo il, e in particolare la zona compresa tra la Toscana e la Liguria. Disagi, alberi abbattuti e scantinati allagati si sono verificati nelle principali città, e un muro di contenimento è crollato a Genova, fortunatamente senza causare vittime. Il cedimento è avvenuto in via dei Cinque Santi con gli operatori che hanno richiesto l’interdi un escavatore per rimuovere rapidamente la terra.Le piogge si sono concentrate soprattutto sul Levante della Liguria e sull’entroterra. Si è registrato l’innalzamento dei livelli dei fiumi, a causa della saturazione dei terreni, con l’ingrossamento dell’Entella e la piena alla foce del Magra e del Vara. Una frana, nelle prime ore della mattinata, si è verificata lungo la statale 35 dei Giovi a Busalla, in provincia di Genova, dove la circolazione è stata interrotta.