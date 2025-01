Sport.quotidiano.net - Lucchese - L’esonero clamoroso. Via Ferrarese, al suo posto Nember

Ennesimocolpo di scena alla. Questa volta non riguarda la società, bensì l’aspetto tecnico. Con una decisione che, sorprendente, è dire poco: è stato esonerato il direttore sportivoche, appena una settimana fa, aveva riscosso la fiducia del neodg Veli. Al suo, Luca. Non è da escludere che le difficoltà incontrate danel portare avanti la campagna di rafforzamento della squadra, a pochi giorni dalla conclusione del calciomercato di riparazione, abbiano indotto la società rossonera ad affidare la stessa "campagna" a persona più esperta nel settore. Perché è indubbio che, Luca, cinquantaduenne bresciano di Lumezzane, chiamato al suo, sia un dirigente navigato, con esperienze importanti alle spalle. Dal 2008 al 2013 è stato "diesse" del Lumezzane, poi quattro anni consecutivi nel Chievo (in serie "A"), quindi, per due stagioni nel Foggia e, infine, fino al 2020, "diesse" del Trapani.