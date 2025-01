Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 29 gennaio 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 29– con la soap turca, Get. Nellaodierna Cinar vorrebbe dire a Ozan che Cagla aspetta un figlio da Mert, ma lei cerca di convincerlo a non farlo, soprattutto ora che Ozan le ha chiesto di tornare a vivere con lui. Cinar è molto dubbioso per questo cambio di idea repentino di Ozan, ma accetta di mantenere il segreto per la felicità di Cagla. Ecco ilcon il cinquantaseiesimo episodio.