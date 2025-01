Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2025 in DIRETTA: Strasser sorprende, Vinatzer chiamato alla rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:03 Esce di scena poco dopo il secondo intermedio Tommaso Saccardi, sta per partire Simon Maurberger.19:02 Difficilissimo vedere nella seconda manche uno degli atleti impegnati in questi istanti sulla Planai. Condizioni della pista che non consentono inserimenti in zona qualificazione.19:00 Nessun inserimento tra i primi 30 quando siamo giunti al pettorale 50. Ci avviciniamo dunque al momento di Tommaso Saccardi.18:58 Esce dal tracciato nella parte conclusiva Radamus. Spazio al norvegese Eirik Solberg.18:57 Uscita per lo svizzero Noel Von Grueenigen. E’ il momento dell’americano River Radamus, prettamente gigantista.18:55 Fuori anche il canadese Erik Read, si prosegue con il tedesco Anton Tremmel.18:53 Esce di scena lo svedese Fabian Ax Schwatz.