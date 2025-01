Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2025 in DIRETTA: inizia la prima manche, Vinatzer col 18

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:50 Sarà difficile stare davanti al tedesco, impressionante nella parte alta. Addirittura un secondo e 4 centesimi di ritardo per Kristoffersen. Ancora Norvegia con Timon Haugan.17:48 46 centesimi di ritardo per Feller. L’austriaco ha impiegato oltre metà run per trovare il ritmo, recuperando quasi mezzo secondo nella parte finale in cui Strasser ha prestato il fianco. Tocca al norvegese Henrik Kristoffersen.17:46 Tracciato non molto angolato ma velocissimo. Strasser taglia il traguardo in 50.25 ed attende la prova degli avversari a partire dall’austriaco Manuel Feller.17:42 Tre minuti al via del night event per antonomasia del circo bianco. Allacciate le cinture amici di OA Sport, si parte!17:38 Quest’oggi fortunatamente le condizioni climatiche sono ottimali.