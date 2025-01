Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Gutmann e Pezzetta sognano una medaglia. Si parte alle 16:00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:45 La gara femminile sarà molto importante per i colori azzurri. Anna, atleta all’esordio, così come Lara Naki, hanno chance concrete di accaparrarsi delle posizioni di lusso.15:43 Pochi minuti fa si è concluso il primo segmento di questa giornata inaugurale, ovvero lo short program delle coppie, terminato con la leadership provvisoria Di Hase-Volodin. Conti-Macii, secondi, proveranno ad insidiarli nel libero. QUI LA NOSTRA CRONACA 15:40 BUONASERA AMICI DI OA SPORT! Mancano esattamente venti minuti all’inizio della gara!Amici di OA Sport Buonasera e benvenuti alladel programma corto individuale femminile, seconda prova della giornata inaugurale valida per i Campionatidi. Dopo lo short delle coppie, le attenzioni dell’Italia si concentreranno su due profili estremamente competitivi, ovvero quello di Lara Nakied Anna