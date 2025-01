Oasport.it - LIVE Milano-Pinerolo, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 11-12 piemontesi in risalita

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO DIDALLE 20.3023-22 Colpo effettato di Sylla da posto 4 con muro a 1.22-22 Smarzek da seconda linea.22-21 Fulmine imprendibile di Sorokaite che lascia andare il colpo da posto 4.22-20 Sbaglia il primo tempo Sylves, terzo errore per lei.21-20 Tocco a muro su attacco da zona 1 di Egonu.20-20 Che uscita in pipe di Smarzek, ottima distribuzione di Cambi.TIME OUT20-19 Out la fast spinta di Sylves.19-19 Ammissione di tocco di Smarzek, colpita dal muro meneghino dopo il suo stesso attacco.18-19 Bell’uscita dicon Sorokaite che chiude con la otto.18-18 Perinelli con la parallela mancina.18-17 Cazaute: diagonale che buca il muro piemontese.17-17 Mani out Smarzek per il suo terzo personale.