Oasport.it - LIVE Milano-Pinerolo 0-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 13-9 Egonu guida la risalita delle meneghine

16-11 Primo tempo okay di Heyrmann con la veloce anticipata al centro.15-11 In rete il servizio di.15-10 Seconda a segno di Orro.14-10 Mani out Smarzek14-9 Ancora, parallela verso posto 5.TIME OUT13-9 ACEverso zona di conflitto 1/6.12-9 Mani out Cazaute su muro a 2.11-9 Tocco a murosu primo tempo Akrari.11-8 Pallonetto in mezzo al campo di.10-8 Parallela impossibile di Smarzek che infila il colpo a sorpresa.10-7 Errore in battuta Cosi.9-7 Extra rotazione stupenda di Smarzek in pipe.9-6 Attacco fotonico verso zona 5 da parte di.8-6 Seconda a segno di Cambi.8-5 Sette di Heyrmann con tocco di Orro fuori dai 3 metri.