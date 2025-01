Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Belgrado 2025 in DIRETTA: Dosso subito velocissima! E’ in finale nei 60. Tra poco Coiro e Bellò

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.06: Saraboyukov in testa nel lungo con 8.06, Tentoglou finora solo 7.5617.05: Il marocchino Essayi con un’ottima seconda parte di gara vince i 1500 con 3’37?56, secondo posto per Kipsang, ultimo posto ma record personale per l’azzurro El Kabbouri17.03: Topic supera 1.9016.59: El Kabbouri al via dei 1500 metri16.53: La marocchina Raziki vince gli 800 metri, prima serie, con il crono di 2’04?5216.49: Al via la prima serie degli 800 donne. Nella prossima16.46: Tabashnyk supera 1.87 nell’alto femminile al primo tentativo, anche Weerman supera la misura16.43: Il ceco Krsek si aggiudica la seconda serie dei 400 piani con 46?4416.37: Inizia ladel salto in lungo con il greco Tentoglou16.36: Trala seconda serie dei 40016.