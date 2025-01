Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Belgrado 2025 in DIRETTA: attesa per Dosso, Ceccarelli e Coiro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel BelgradeMeeting, meeting internazionale in programma ain Serbia. Arriva in Europa il massimo circuito mondiale dell’al coperto, ilGold, e c’è tanta Italia nella seconda tappa in programma a. Fari puntati sul bronzo mondiale dei 60 ed europeo dei 100 Zaynabe sul campione d’Europa dei 60 metri piani 2023 Samueleche ha tanta voglia di riscatto dopo un 2024 non all’altezza delle aspettative.Prende il via la stagione di Zaynab, protagonista del bronzo mondiale nei 60 metrilo scorso anno. Questo primo appuntamento della sua annata sportiva rappresenta un importante banco di prova in vista degli Europeidi Apeldoorn (6-9 marzo) e dei Mondiali di Nanchino (21-23 marzo).