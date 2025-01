Lapresse.it - Libia, testimone delle torture di Almasri: “Italia mi ha ferito”

“La mia esperienza non è molto diversa da quelle di altre persone torturate o uccise. Direi che sono fortunato per essere ancora vivo. Ma la domanda che ancora ci poniamo è perchésia stato rilasciato. Come può un criminale come lui, che negozia con i trafficanti di esseri umani, che induce alla tortura le persone sotto la sua prigionia, essere rilasciato? È puro disprezzo per la dignità e i diritti umani”. Questa la testimonianza di Mahamt Daoud, cittadino sudanese che ha denunciato le violenze subite all’interno della prigione Ain Zara di Tripoli, una di quelle che ricadono sotto la direzione di. Daoud ha parlato all’esterno della Camera dei Deputati, in occasione di una conferenza stampa organizzata dalle opposizioni per dare voce atestimonianze diretteviolenze perpetrate nelle carceri libiche.