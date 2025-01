Libia Conte | nessun avviso garanzia a Meloni anche io a Chigi denunciato

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 29 gen. (askanews) – “Smontiano uno a uno tutti i passaggi fallaci e bugiardi. Ieri in video solenne, con il tono impostato, la premier ha detto di aver ricevuto undi: è falso, non è undi. Invece è undovuto per legge, a sua tutela, con cui il procuratore di Roma Lo Voi, applicando la legge costituzionale, ha informato di aver ricevuto una denuncia, di non poterla esaminare, quindi ‘omessa ogni indagine’ la trasmette al Pribunale dei ministri”. Così il presidente M5s, Giuseppe, in un video puntualizza quanto raccontato ieri da Giorgiain un video sui social in merito alla vicenda di Almasri. “Lei non è un’esperta di diritto – ammette– ma a fianco a lei c’è come sottosegretaria un magistrato, che ha ricevuto lo stesso, quindi non può non essere informata”.