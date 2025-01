Sport.quotidiano.net - L’ennesima svolta. Brescia, Cellino vara il Maran-ter. Bisoli è durato solo sette partite

"Dove eravamo rimasti?". Sono, probabilmente, le prime parole scelte da Rolando, ieri pomeriggio, quando è tornano in campo a Torbole per riprendere ad allenare il. Il tecnico trentino, esonerato lo scorso 8 dicembre, è stato richiamato a lavorare con un gruppo che conosce molto bene e che la società del presidente Massimogli ha nuovamente affidato con i crismi dell’ufficialità alle 11.30. Fatale a, fino a ieri suo successore, la sconfitta maturata all’ultimo minuto di recupero con il Catanzaro, proprio come era capitato aall’andata. L’esperienzana di(qui molto apprezzato come giocatore ai tempi di Carletto Mazzone) si è chiusa così con il magro bilancio di sei pareggi e una sconfitta. Un bottino che ha fatto precipitare in classifica le Rondinelle, scivolate a soltanto tre punti dalla zona playout e a quattro dalla retrocessione diretta, ma, soprattutto, con alle spalle soltanto cinque pericolanti.